الصين تطلق أول قمر صناعي لاستكشاف الشمس هذا العام

القمر الصناعي الصيني

أعلنت أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء التابعة لهيئة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية اليوم الثلاثاء، أن الصين تخطط لإطلاق أول قمر صناعي لاستكشاف الشمس هذا العام، مع عرض نموذج للقمر الصناعي الجديد في معرض الصين الدولي الـ13 للطيران والفضاء.

وذكرت الأكاديمية – حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- أن الصين ستدخل حقبة جديدة من استكشاف الشمس بإطلاق هذا القمر الصناعي.. موضحة أن الحمولة الرئيسية للقمر الصناعي ستكون مطيافا شمسيا لتصوير خطوط “إيتش ألفا”، وسيلتقط المطياف صورا للشمس على هذا الطيف؛ مما سيساعد الباحثين على ملاحظة التغيرات في الشمس أثناء التوهجات الشمسية، مثل التغيرات في درجة حرارة الغلاف الجوي للشمس والتغيرات في سرعتها.