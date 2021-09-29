كوريا الشمالية تطلق صاروخا مؤكدة حقّها المشروع باختبار أسلحة

صواريخ كوريا الشمالية – أرشيفية

أطلقت بيونج يانج الثلاثاء مقذوفا يرجح أنه صاروخ قصير المدى باتجاه البحر، قبل أن يؤكد سفيرها لدى الأمم المتحدة حق بلاده “المشروع” في اختبار أسلحة بمواجهة “السياسة العدائية” التي تنتهجها واشنطن وسيول.

وأعلنت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي في بيان مقتضب أنّ الصاروخ أطلق من مقاطعة جاجانج الجنوبية باتجاه المياه قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

من جهته قال مسؤول في وزارة الدفاع اليابانية لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه إنّ المقذوف هو “على ما يبدو صاروخ بالستي”.

وبعد أقل من ساعة على عملية الإطلاق، أعلن سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة كيم سونج مخاطبا الجمعية العامة أن بلاده لها “الحق المشروع” في اختبار أسلحة و”تعزيز قدراتها الدفاعية”.

وهذه ثالث تجربة صاروخية تجريها كوريا الشمالية هذا الشهر، بعد تجربة لصاروخ كروز بعيد المدى وتجربة لصواريخ بالستية قصيرة المدى.

وبعد أقل من ساعة على إعلان سيول رصد التجربة الصاروخية الجديدة، أكد سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتّحدة كيم سونج من على منبر الجمعية العامّة للأمم المتّحدة، على “الحقّ المشروع” لبلاده في اختبار أسلحة و”تعزيز قدراتها الدفاعية”.