الصين تستعرض أسلحتها الجديدة من الطائرات المسيرة والمقاتلات في معرض تشوهاي الجوي

معرض تشوهاي الجوي

استعرضت الصين الثلاثاء إمكانياتها العسكرية التي تزداد تقدّما بما في ذلك طائرات الاستطلاع المسيّرة، في حين تضع نصب عينيها أراضي متنازعًا عليها من تايوان وصولا إلى بحر الصين الجنوبي وتخوض تنافسا مع الولايات المتحدة على الريادة.

ويأتي تنظيم فعاليات معرض تشوهاي الجوي في جنوب البلاد في وقت تسعى فيه بكين للتقيّد بالجدول الزمني لإعادة تجهيز جيشها للحروب الحديثة بحلول العام 2035.

فالصين ما زالت متأخرة عن الولايات المتحدة على صعيدي التقنية والاستثمار في ترسانتها العسكرية، إلا أن خبراء يقولون إن بكين بدأت تعوّض تأخرها.

وهذا العام خلص تقرير استخباري أمريكي إلى أن تنامي النفوذ الصيني هو أحد أكبر التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة.

واليوم استعرض فريق العروض البهلوانية التابع لسلاح الجو الصيني قدراته في أجواء المعرض فيما تفقّد الزوار على المدرج المقاتلات الجديدة والطائرات المسيّرة والمروحيات الهجومية.

ومن بين الإنتاج المحلي المتطور الذي تم الكشف عنه النموذج الأولي للطائرة المسيّرة سي.اتش-6 البالغ طول جناحيها 20.5 مترا.

والطائرة مصمّمة للمراقبة ويمكن تزويدها بأسلحة لتنفيذ غارات والطائرة مصمّمة للتحليق على ارتفاع عشرة آلاف متر ويمكنها الوصول إلى 15 ألف متر أيضاً” وفق ما صرّح لوكالة فرانس برس تشين يونج مينج، المدير العام لشركة “أيروسبيس سي.اتش يو.ايه.في” المصنعة لها.

وأوضح “يمكنها التحليق لفترات أطول (مقارنة بالطرازات السابقة)… وتنفيذ مهمات لوقت أطول بفاعلية أكبر من دون أي حدود زمنية”.

كذلك عرضت الطائرة المسيّرة “دبليو.زد-7” المعدّة للتحليق على ارتفاع شاهق والمخصصة للاستطلاع والمراقبة البحرية، كما عرضت المقاتلة جاي-16.دي القادرة على التشويش على المعدات الإلكترونية.

وهاتان الطائرتان موضوعتان في الخدمة ويستخدمها سلاح الجو الصيني، وفق الإعلام الرسمي.

وقال المحلّل العسكري سونج تشونج بينج إن هاتين الطائرتين “ستضطلعان بدور كبير في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي”.