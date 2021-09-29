ليبيا نيوز

أبو جناح يبحث مع وزير الداخلية استعدادات تأمين الانتخابات القادمة

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

استعرض وزير الداخلية “خالد مازن” اليوم الثلاثاء مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبو جناح” آخر الاستعدادات التي تبذلها الوزارة لتأمين وحماية الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

كما تناول اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس وحضره وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة “محمود سعيد” آخر المستجدات الأمنية في البلاد والجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية من خلال كافة مكوناتها على مستوى البلاد في حفظ وتقديم الخدمات للمواطنين.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه الوزارة ومنتسبيها ووضع الحلول لها لإنجاح سير العمل الأمني على كافة التراب الليبي.

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عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

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