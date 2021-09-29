رئيس هيئة الأركان الأمريكي: طالبان لم تقطع علاقاتها مع القاعدة

أشار وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إلى تأخر إجلاء عددْ من الحلفاء الأفغان بسبب أزمة التأشيرات، مُجدداً التأكيد على أن الولايات المتحدة نفذت “أكبر عملية إجلاء في التاريخ” من أفغانستان .

أوستن، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، بمشاركة رئيس هيئة الأركان مارك ميلي، وقائد القيادة المركزية، كينيث ماكينزي؛ نوّه أن “عمليات الإجلاء واجهت عقبات لوجستية عدة.

ولفت إلى أنه لم يدرك حجم الفساد وضعف القيادة المنتخبة في أفغانستان.

من جانبه، أكد “ميلي”، أن “حركة طالبان لم تقطع علاقاتها مع تنظيم القاعدة”، موضحاً أن الأمر الوحيد الذي التزمت به وفق اتفاقها مع واشنطن، كان عدم مهاجمة القوات الأمريكية.

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