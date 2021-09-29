أطباء بلا حدود: آثار صحية كارثية لنقص المياه شمال شرق سوريا

حذرت منظمة “أطباء بلا حدود”، من آثار صحية كارثية نتيجة النقص الكبير بالمياه في مناطق شمال شرق سوريا، والذي وصل إلى “مستويات خطيرة”، تزامناً مع “زيادة مقلقة” لحالات الإصابة بكوفيد-19.

المنظمة؛ لفتت في تقريرٍ لها، إلى أن محدودية الوصول إلى المياه النظيفة تفاقم انتشار الأمراض، وتعيق إجراءات النظافة الأساسية، منوهةً أن نقص التمويل زاد الوضع سوءا، إذ لا يخصص لأنشطة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي حاليا إلا أربعة في المئة فقط من ميزانية الاستجابة الإنسانية بأكملها.

وأشار مسؤول التوعية الصحية في المنظمة، إبراهيم مغلاج، إلى خطورة الآثار الصحية للمياه الرديئة التي تُستخدم، خاصة في المخيمات، ممّا يُنذر بانتشار أمراض كثيرة مثل الإسهال والتهاب الكبد والجرب، وغيرها.

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