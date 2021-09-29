دعوة فرنسية للضغط على إيران لإعادتها إلى المفاوضات النووية

شدد مسؤول في الرئاسة الفرنسية على وجوب عودة إيران إلى المحادثات مع القوى العالمية بشأن الاتفاق النووي؛ تجنبًا لأي تصعيد دبلوماسي يمكن أن يقوّض المفاوضات.

المسؤول الفرنسي؛ أشار إلى أنه لا يمكن لطهران وضع شروط جديدة قبل العودة إلى محادثات فيينا، لأن البنود المطروحة على الطاولة واضحة.

ولفت إلى أنه كلما مر الوقت زادت صعوبة العودة إلى طاولة المفاوضات”، ودعا القوى العالمية، خاصة روسيا والصين، إلى توحيد مواقفها والتصرف بطريقة أكثر حزمًا، للضغط على إيران وإعادتها إلى المحادثات.

وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت أن المفاوضات ستستأنف في غضون أسابيع قليلة، دون أن تحدّد تاريخًا لذلك، وهو ما زاد خيبة أمل الأطراف الغربية في الاتفاق.

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