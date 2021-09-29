سوتشي: التصعيد في إدلب محور محادثات “بوتين- أردوغان”

تُعقد في منتجع سوتشي الروسي، قمةٌ بين الرئيسيْن التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، من المرجح أن يركّزا فيها على الحدّ من العنف الذي تجدد شمال غرب سوريا، إضافةً إلى توسيع مبيعات نظم الدفاع الروسية لأنقرة.

القمة؛ تتزامن مع تصعيد من جانب القوات الحكومية السورية على فصائل المعارضة المدعومة من أنقرة، بدعم جوي روسي، إذ سيضغط “أردوغان” للعودة إلى وقف لإطلاق النار اتفقا عليه العام الماضي.

واستبق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الزيارة بتأكيد التزام أنقرة بمبادئ الاتفاق، بينما عزت وزارة الدفاع الروسية التصعيد إلى قصف عنيف من جانب مقاتلين متشددين في إدلب.

ولفت “أردوغان” إلى أن جانباً من المحادثات سيكون بينه وبين الزعيم الروسي فقط، ولن يحضره وفدا البلديْن، وهو ما يشير إلى مناقشة قضايا حساسة جدًا في العلاقات بين البلديْن، واتخاذ بعض القرارات الحاسمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا