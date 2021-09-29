الرئيس التونسي يكلف “نجلاء بودن” بتشكيل حكومة جديدة

تونس 29 سبتمبر 2021 (وال) _ أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس “قيس سعيد” كلف ‘نجلاء بودن رمضان” بتشكيل حكومة جديدة، “في أقرب الآجال”.

هذا ويأتي ذلك بعد أكثر من شهرين من إعلان التدابير الإستثنائية، حيث ستكون نجلاء رمضان أول سيدة تتولى رئاسة الحكومة في تونس.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، إن الرئيس قيس سعيد كلف نجلاء بودن حرم رمضان رئيسة للوزراء.

وأضافت “عملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير إستثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال”.

ويأتي تكليف رئيسة للوزراء بعد شهرين من عزل الرئيس للحكومة السابقة وتجميد أنشطة البرلمان.

وستكون الحكومة الجديدة مسؤولة أمام الرئيس قيس سعيد، الذي وضع نظاما مؤقتا للسلطات تمهيدا لوضع إصلاحات سياسية ستشمل تعديل الدستور ونظام الحكم والقانون الانتخابي.

كما ستكون رئيسة الحكومة أمام أولويات عاجلة لإنعاش الاقتصاد المتعثر ومكافحة الفساد بجانب إصلاحات واسعة في الإدارة والإقتصاد.

يذكر أن نجلاء بودن هي أول إمراة تكلف بتولى منصب رئيس حكومة في تاريخ تونس، وهي من الكفاءات المستقلة في الإدارة التونسية، وهي أستاذة تعليم عال في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا وتشغل حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتولت بودن في السابق منصب مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي في عام 2011. (وال _ تونس) ا م

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