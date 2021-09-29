رئيس المجلس الرئاسي يستقبل السفير الألماني لدى ليبيا

طرابلس 29 سبتمبر 2021 (وال) _ استقبل رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي، اليوم الأربعاء، السفير الألماني لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت”، واستعرض معه التطورات الأخيرة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والقوانين الانتخابية.

كما بحث اللقاء الإستحقاقات القادمة، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وملف المصالحة الوطنية.

وبدوره، أشاد السفير الألماني بنتائج اجتماع “عملية السلام الليبية” لوزراء خارجية عدد من الدول الصديقة، والذي عقد في نيويورك بحضور السيد الرئيس محمد المنفي، وضرورة إستمرار التنسيق والتشاور من أجل الوصول إلى حلول كاملة للوضع في ليبيا. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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