“أوبك+” تتوقع فائضا نفطيا في 2022

واشنطن 29 سبتمبر 2021 (وال) -أظهر عرض تقديمي أن اللجنة الفنية المشتركة لـ”أوبك+” تتوقع أن تشهد سوق النفط فائضا يبلع (1.4) مليون برميل يوميا في عام 2022 وفقا لتصور أساسي، ما يقل قليلا عن توقع سابق عند (1.6) مليون برميل يوميا.

وتتوقع اللجنة أن تسجل سوق النفط عجزا (1.1) مليون برميل يوميا في العام الجاري، بافتراض نمو الطلب نحو (6) ملايين برميل يوميا.

وتفترض اللجنة الفنية المشتركة لـ”أوبك+” نمو الطلب (4.2) مليون برميل يوميا في العام القادم.(وال واشنطن) س خ.

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