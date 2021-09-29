المفوضية الأوروبية: قيود كورونا عقّدت عمليات تهريب المهاجرين

قالت المفوضية الأوروبية إن القيود الخاصة بمكافحة جائحة كورونا والتي تبنّتها دول الاتحاد، جعلت عمليات تهريب المهاجرين أكثر تعقيداً، مما جعل شبكات التهريب تجني أرباحاً طائلة بعد أن رفعت الأسعار، بحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

وأظهرت بيانات لليوروبول أن أكثر من 90% من المهاجرين غير القانونيين الذين يصلون إلى أوروبا، يعتمدون على شبكات التهريب في رحلاتهم.

وبحسب المفوضية فإن عمليات العبور غير المشروعة إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 59%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مُضيفةً أن المُهربين تكيّفوا بسرعة مع تدابير كورونا، حيث إن أنشطة التهريب عادت للارتفاع مجدداً بعد التباطؤ الأوّلي بين مارس وأبريل من عام 2020.

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