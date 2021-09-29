ليبيا نيوز

بوتين لأردوغان: المباحثات الروسية التركية صعبة في بعض الأحيان

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه نظيره التركي رجب أردوغان في سوتشي الأربعاء، بصعوبة المباحثات بين موسكو وأنقرة في بعض الأحيان، مُنوهاً إلى إيجابية نتائجها بالرغم من ذلك، مشيراً إلى أن التأثير التركي على الأوضاع في إقليم ناغورني كاراباخ يساهم في المصالحة الإقليمية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الرئيس الروسي ترحيبه بتطور العلاقات بين البلدين بشكل إيجابي، مؤكداً على استمرار عمل الإدارات المعنية في البلدين بجميع الاتجاهات.

واعتبر بوتين أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل إيجابي، حيث بلغ نمو التجارة بينهما أكثر من 50% في أقل من 9 أشهر، بعد أن شهد حجم التجارة انخفاضاً بأكثر من 20%.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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