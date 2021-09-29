النمسا تُسجل 2283 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بكورونا

كورونا فى النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية 2283 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الــ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 741 ألفا و46 مصابا.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة توزعت بين الولايات الفيدرالية على النحو التالي: بورغنلاند 47 وكارينثيا 110 والنمسا السفلى 349 والنمسا العليا 569 وسالزبورغ 132 وستيريا 300 وتيرول 106 وفورارلبرغ 55 وأخيرا العاصمة فيينا 615 حالة.

وأكدت، أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و998 حالة، فضلا عن تعافي 710 آلاف و69 حالة.

وأشارت إلى أنه تتواجد في المستشفيات للعلاج 870 حالة منها 226 حالة فى وحدات العناية المركزة، بينما تم توزيع 10 ملايين و817 ألفا و179 جرعة من لقاحات كورونا.