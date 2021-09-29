كوريا الجنوبية: بيونج يانج في مرحلة مبكرة من تطوير صاروخ فرط صوتي

لحظة إطلاق صواريخ كوريا الشمالية الفرط صوتية

أكدت السلطات العسكرية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية في مرحلة مبكرة من تطوير صاروخ “فرط صوتي”.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية -حسبما ذكرت وكالة “يونهاب”- إنها تعتقد بأن كوريا الشمالية في مرحلة مبكرة من تطوير صاروخ فرط صوتي وسيتطلب نشره وقتا طويلا، نظرا لتقييم المعلومات حول الصاروخ الذي قال الشمال إنه اختبره يوم أمس، مثل السرعة والمميزات الأخرى.

وأوضحت الهيئة أنها ترى أنه من الممكن حاليا رصد الصاروخ واعتراضه من خلال الأصول المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لافتة إلى أنه من غير المرجح أن يكون اعتراضه سهلًا في حال نشره فعليًا بعد مروره بمرحلة الاختبار واكتماله.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في وقت سابق من اليوم إن كوريا الشمالية أطلقت يوم أمس لأول مرة صاروخ فرط صوتي تحت اسم هواسونغ-8، تم تطويره حديثا.

وزعمت الوكالة أنه أول إطلاق تجريبي لهذا النوع، وأن العلماء تأكدوا من قدرة التحكم في تحليق الصاروخ وسلامته في مرحلة النشاط بالإضافة إلى المؤشرات التقنية الخاصة بالجزء المنفصل وسمات التحليق وغيرها.