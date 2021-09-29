شخص يقتل شقيقه ببندقية كلاشنكوف في القره بوللي

أعلنت وزارة الداخلية، نجاح رجال شرطة مديرية أمن القرة بوللي، في كشف غموض وجود شخص مصاب بعيار ناري داخل مستشفى بوسليم للحوادث.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية: “بعد ورود بلاغ للغرفة الرئيسية للاتصالات بمديرية أمن القره بوللي مفادها وجود شخص مصاب بعيار ناري بمستشفى بوسليم للحوادث، قام أعضاء التحقيق بمركز شرطة الرواجح بالانتقال إلى المستشفى ووجد شخص يدعي “ن ، أ، أ” مفارق للحياة”.

وأضاف البيان “من خلال البحث والتحري عن الواقعة تبين بأن شقيقه هو من قام بإطلاق النار عليه بواسطة بندقية نوع كلاشن كوف، وبجمع المعلومات عن الجاني بعد هروبه وعبثه بمسرح الجريمة بتنظيف مكان الواقعة من دماء وأظرف فارغة وإخفاء أداة الجريمة، تمكن أعضاء التحري بالمركز من القاء القبض عليه بمنطقة تاجوراء ويدعي “أ ، أ، أ” وبالتحقيق معه، اعترف بارتكابه الجريمة عن طريق الخطاء كما يدعي وتم جلب أداة الجريمة من مكان الحادثة”.