التشيك ترسل 50 ضابطا لحراسة الحدود بين المجر وصربيا

المهاجرون على الحدود المجرية الصربية

وافقت الحكومة التشيكية على إرسال 50 من ضباطها لحراسة الحدود بين المجر وصربيا من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية.

يأتي هذا القرار بعد محادثات بين رئيسي وزراء التشيك والمجر عقدت مؤخرا، فيما أكد وزير داخلية التشيك جان هاماتشك أن ضباط الشرطة يبدأون مهمتهم في المنطقة الحدودية اعتبارا من 15 أكتوبر المقبل ولمدة تستغرق شهرين وبتكلفة إجمالية للبعثة تصل إلى مليوني يورو.

ووفقا لمنصة “يورو أكتيف” الإخبارية للشؤون الأوروبية، اليوم، قررت الحكومة التشيكية إرسال ضباط شرطة إلى المجر الأسبوع الماضي لتأمين الحملة الانتخابية هناك.

وقال الوزير هاماتشك إن نشر الضباط التشيكيين على الحدود المجرية الصربية، سيؤتي ثمارا سياسية قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر المقبل.

وتتصدر قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية جدول أعمال رئيس الوزراء التشيكي الحالي أندريه بابيس حيث التقى مؤخرا مع نظيره المجري فيكتور أوربان على الحدود الصربية وانتقدا إجراءات الاتحاد الأوروبي وضعف حمايته للحدود الخارجية للاتحاد.

يذكر أن التشيك نشرت ضباطا من الشرطة والقوات العسكرية التشيكية في المجر خلال أزمة الهجرة في عام 2015، ولدى التشيك أيضا وحدات شرطية أخرى في مقدونيا وسلوفينيا.