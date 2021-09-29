مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين في هجوم إرهابي جنوب مالي

أعلن الجيش المالي مقتل خمسة حراس، وإصابة أربعة بجروح في هجوم شنه مسلحون على قافلة كانت متجهة إلى منجم ذهب، مملوك لأستراليا في جنوب مالي.

وقال الجيش في بيان إن القافلة تعرضت لهجوم من “إرهابيين”، على امتداد طريق بين بلدتي سيبابوجو وكوالا على بعد 188 كيلومترا من العاصمة باماكو.

وذكرت مجموعة مينا ستريم، المعنية بتقييم المخاطر والتي تراقب نشاط الجماعات المتشددة في منطقة الساحل الأفريقي، اليوم الأربعاء أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع أمس الثلاثاء.

يشار إلى أن الهجمات الارهابية التي يشنها متشددون إسلاميون وجماعات أخرى في مناطق شاسعة من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، تشهد تزايدا مضطردا على الرغم من وجود القوات الدولية بكثافة. حيث أسفرت هذه الهجمات عن مقتل آلاف المدنيين ونزوح الملايين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا