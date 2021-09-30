أيرلندا: 1453 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

كورونا في أيرلندا

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية أيرلندا، اليوم الأربعاء، تسجيل 1453 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 388 ألفًا و653 حالة إصابة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة “ذا جورنال” الأيرلندية عبر موقعها الإلكتروني نقلًا عن هيئة خدمات الصحة الأيرلندية بأن حصيلة الوفيات مازالت ثابتة عند 5209 حالات وفاة.

كما أضافت أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات يبلغ حاليًا 300 شخص من بينهم 60 حالة في وحدات الرعاية.

وذكرت هيئة الخدمات الصحية في أيرلندا أن متغير دلتا “السلالة الهندية المتحورة من الفيروس” لم يصل إلى الذروة في البلاد حتى الآن، مشيرة إلى أهمية تلقيح أكبر عدد من المواطنين”.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.