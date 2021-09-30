رئيس الحكومة اللبنانية يستقبل نظيره الأردني في مستهل زيارة لبيروت

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي

وصل رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأردني الدكتور بشر الخصاونة مساء اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت في زيارة رسمية إلى لبنان تستمر حتى مساء غد الخميس.

وكان في استقبال الرئيس الأردني والوفد المرافق رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والسفير الأردني في لبنان وليد الحديد.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء الأردني وفد وزاري يضم وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير شئون الرئاسة إبراهيم الجازي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، وزيرة الصناعة والتجارة مهى العلي.

وبعد وصول الوفد الاردني المطار، عقد لقاء بين الرئيسين في قاعة كبار الزوار في المطار، استمر لعدة دقائق قبل أن ينتقل رئيس الوزراء الأردني إلى مقر إقامته.

ويستهل رئيس مجلس الوزراء الأردني زيارته إلى لبنان صباح غد باجتماع مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، يليه اجتماع موسع ثم مؤتمر صحفي مشترك.

ثم يزور رئيس الوزراء الأردني رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.