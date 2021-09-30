إغلاق مركز تجاري في لندن بسبب الإبلاغ عن عبوة مشبوهة

الشرطة البريطانية

أخلت الشرطة البريطانية مركز “ويستفيلد” للتسوق اليوم الأربعاء، حيث أصيب المتسوقون بالذعر بسبب الإبلاغ عن طرد مشبوه.

وتجمع مئات المتسوقين في الخارج بعد الإبلاغ عن الطرد في المركز التجاري في “وايت سيتي”، غرب لندن، حسب صحيفة “ايفيننج ستاندارد” البريطانية.

وقام رجال الشرطة بتفتيش المركز التجاري والكلاب البوليسية بتفتيش المنطقة قبل الساعة 11 صباحًا بقليل بتوقيت لندن.

وقال ناطق رسمي في الشرطة: “كان هناك عنصر مشبوه وتم فحصه وتبين أنه غير مشبوه.”

واصطفت سيارات الطوارئ بما في ذلك سيارات الإسعاف في الشارع المحيط بالمركز التجاري قبل أن يتم إلغاء الإنذار.

وكتب أحد الحضور بعد انتهاء الإنذار: “عبوة مشبوهة، بعد ساعة و20 دقيقة من إجلاء المتسوقين تم إلغاء الإنذار”.