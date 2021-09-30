معيتيق: الكونجرس الأمريكي أكد دعمه لتحقيق الاستقرار في ليبيا

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الأسبق أحمد معيتيق، إن الكونجرس الأمريكي أكد دعمه لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإقراره قانون الاستقرار.

وأضاف «معيتيق»، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، “و جاءت حيثيات القرار لتأكد على إنجاح الاستحقاق الانتخابي في نهاية ديسمبر 2021 و توحيد المؤسسات و إتمام المصالحة الوطنية”.

وأوضح أن “هذا القرار الذي يمكن السلطات الأمريكية من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار” تجدر الإشارة إلى أن قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا تقدم به النائب الديمقراطي ورئيس اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب الأمريكي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تيد دويتش و3 نواب آخرين، إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في أكتوبر 2019، وتم تمريره في أبريل الماضي بالإجماع.

وينص القانون على معاقبة من ينشر المرتزقة ويدعم الميليشيات وينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وينتهك حقوق الإنسان في ليبيا، كما يدعو الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في حل النزاع ودعم المساعدة الإنسانية والحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية؛ وتحسين الإدارة المالية للبنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط. وسيتطلب هذا القانون من الرئيس الأمريكي تقديم قائمة بالأشخاص الذين سيتم معاقبتهم في غضون 180 يومًا من التشريع، وستقوم حكومة الولايات المتحدة بتحديث القائمة سنويًا.