السودان يستقبل تدفقات جديدة وكبيرة من اللاجئين الإثيوبيين

اللاجئون الإثيوبيون

استقبلت منطقة باسندا بولاية القضارف شرق السودان، الحدودية مع إثيوبيا، الأربعاء، تدفقات كبيرة وجديدة من اللاجئين الإثيوبيين من قبائل “القُمُزْ” و”الكومنت” بإقليم الأمهرا الأثيوبي المحاذي للشريط الحدودي مع محلية باسندا، وقدرت أعدادهم بنحو 4 آلاف لاجئ، وفقا لوكالة السودان للأنباء “سونا”.

وناشد المدير التنفيذي لمحلية باسندا مأمون الضو عبدالرحيم الجهات المختصة بالأمر، الإسراع في توفيق أوضاع اللاجئين من إيواء وإعاشة وكل ما من شأنه الدفع بالعمل الإنساني والصحي الذي يسهم في توفير العيش الكريم لهم.

وأكد في الوقت نفسه، وعورة المنطقة وانعدام الخدمات الأساسية بها، داعيا منظمات الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدورها في تقديم الخدمات للاجئين.