حمدوك يشيد بدور النرويج في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين

رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك

أشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بدور النرويج في دعم عملية السلام ببلاده، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين، معربا عن شكره لاستعداد النرويج لدعم جهود السلام وإلحاق بقية الممانعين إلى ركب السلام.

وعبر حمدوك، لدى لقائه، الأربعاء، في الخرطوم، مع المبعوث النرويجي إلى السودان أندرية ستانس، عن شكره لحكومة وشعب النرويج لدعمهم الشعب السوداني والثورة السودانية وعملية الانتقال المدني الديموقراطي بالبلاد.

وذكر مجلس الوزراء، في بيان مساء الأربعاء، أن اللقاء تناول سبل التعاون في عملية السلام، كما تمت الإشارة للقاء المهم الذي تنظمه النرويج غدا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف دعم السودان.

وقال المبعوث النرويجي، إن المحاولة الانقلابية الفاشلة، التي جرت خلال الأسبوع الماضي، قُوبلت باستنكار وتنديد، ليس فقط من حكومة النرويج، وإنما من حكومات ومؤسسات دولية عديدة، مؤكدا دعم بلاده للتحول المدني الديمقراطي في السودان.