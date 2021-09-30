116 قتيلاً على الأقل إثر معركة بين عصابات في سجن إكوادور

أسفرت معركة بين عصابات في سجن عن مقتل ما لا يقل عن 116 شخصًا وإصابة 80 آخرين فيما تصفه السلطات بأنه أسوأ مذبحة داخل سجن في تاريخ الإكوادور.

وذكر مسؤولون أنه تم الإبلاغ عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل بقطع رؤوسهم.

أصدر الرئيس غييرمو لاسو مرسومًا بحالة الطوارئ في نظام السجون في الإكوادور ، مما سمح للحكومة بنشر الشرطة والجنود في السجون من بين سلطات أخرى.

عزت السلطات إراقة الدماء في سجن ليتورال في مدينة غواياكيل الساحلية إلى عصابات مرتبطة بعصابات المخدرات الدولية التي تقاتل للسيطرة على السجن.

وقال “لاسو”، الذي تأثر بشكل واضح، في مؤتمر صحفي إن ما كان يحدث في سجن غواياكيل كان “سيئًا ومحزنًا” ولا يمكنه في الوقت الحالي ضمان استعادة السلطات السيطرة على السجن.

وأضاف: “من المؤسف أن يتم تحويل السجون إلى مناطق لخلافات على السلطة من قبل العصابات الإجرامية”.

وشدّد على أنه سيتصرف “بحزم تام” لاستعادة السيطرة على سجن ليتورال ومنع انتشار العنف إلى السجون الأخرى.

وأظهرت الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الجثث في الجناحين 9 و 10 في السجن ومشاهد تشبه ساحات القتال.

وقال مسؤولون إن القتال كان بالأسلحة النارية والسكاكين والقنابل.

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