وزير المالية الموريتاني يتوقع نمو اقتصاد بلاده بمعدل 3%

وزير المالية الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي

قال وزير المالية الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، إن اقتصاد بلاده سيحقق معدل نمو يبلغ 3% هذا العام.

وأوضح ولد الذهبي في مؤتمر صحفي في نواكشوط، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن ” المعطيات والتقديرات الحالية تشير إلى زيادة وتيرة نمو الاقتصاد الوطني على غرار الاقتصاد العالمي إلى ( 3% مقابل 2% كانت متوقعة) وضبط معدلات التضخم ( 3% مقابل 4%) مع استقرار الميزان التجاري”.

وقال وزير المالية إن “موريتانيا تمكنت في هذه الفترة رغم الظرفية الدولية المضطربة من تخفيف وطأة جائحة “كوفيد 19″ على المواطنين بصفة عامة، والجماعات الضعيفة منهم بصفة خاصة، بفضل التدخل الواسع والسريع والمتنوع للحكومة، مع مراعاة التطورات التي شهدتها العالم وبلادنا”.