ليبيا نيوز

إيطاليا تحذر من حالة عدم الاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

روما 30 سبتمبر 2021 (وال) -انضمت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، للأصوات المحذرة في الحكومة الإيطالية من عواقب عدم إجراء الانتخابات في ليبيا بموعدها المقرر نهاية العام الجاري، بحسب ما ذكرته وكالة “آكي” الإيطالية.

وقالت لامورجيزي خلال منتدى “الأمن والاندماج من أجل إيطاليا حثيثة الخطى”، إن “الشيء المهم في ليبيا هو الوصول إلى التصويت في 24 ديسمبر القادم، ولهذا السبب يجب على أوروبا الدخول فورا في شراكات مع ليبيا، لأنه إذا لم يتم التصويت فإننا نخاطر بمرحلة أخرى من عدم الاستقرار الخطير هناك”.(وال روما) س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

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