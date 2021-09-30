إعلان الطوارئ بسجون الإكوادور بعد مقتل أكثر من 100 شخص

جنود أمام سجون الإكوادور

أعلن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو، حالة الطوارئ في كل سجون البلاد، غداة مقتل أكثر من مئة سجين في مواجهات دارت بالأسلحة النارية داخل معتقل في ولاية جواياس في جنوب غرب البلاد، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز عربية.

وقال الرئيس في تغريدة على تويتر: “لقد أعلنت لتوّي الحالة الاستثنائية في كلّ سجون البلاد”.

وجاء قرار الرئيس بعيد إعلان مصلحة السجون في تغريدة على تويتر أنّ “أكثر من مئة سجين قتلوا و52 أصيبوا بجروح” في المواجهات المسلّحة التي اندلعت بين مساجين في مجمّع السجون في غواياكيل، عاصمة ولاية غواياس.

وفي تغريدته، قال رئيس الجمهورية إنّه سيترأس في غواياكيل “اللجنة الأمنية المسئولة عن تنسيق الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحالة الطارئة مع ضمان حقوق الإنسان لجميع المعنيين”.