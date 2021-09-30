كرواتيا تشدد القواعد في القطاع الصحي بسبب فيروس كورونا

كورونا في كرواتيا

شددت كرواتيا القواعد الخاصة بالعاملين في قطاع الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، بسبب تزايد حالات العدوى بفيروس كورونا.

وبدءا من يوم الإثنين، سيتعين على جميع العاملين في هذه القطاعات أن يظهروا أنهم إما تم تطعيمهم أو تعافوا من الفيروس لدى دخولهم إلى مقار أعمالهم ، حسبما أمرت مديرية الحماية المدنية.

ويتعين فحص أي شخص لا يستطيع تقديم هذه الأدلة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا مرتين في الأسبوع.

وتنطبق اللوائح أيضا على المرضى الذين يزورون المستشفيات أو مراكز الاستقبال أو مكاتب الأطباء، وتستثنى حالات الطوارئ.

وتتزايد حالات العدوى بفيروس كورونا في كرواتيا، وفي الأسبوع الماضي، سجلت البلاد 6ر192 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة.