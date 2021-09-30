الحكم على “ساركوزي” بالسجن بتهمة التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية

صدر حكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الخميس، بالسجن لمدة عام بتهمة تمويل حملة غير قانونية في محاولته الفاشلة لإعادة انتخابه عام 2012 ، مما جعله أول رئيس دولة فرنسي في العصر الحديث يحكم عليه بالسجن مرتين.

وقال القاضي إن “ساركوزي” يمكن أن يقضي العقوبة بارتداء سوار إلكتروني في المنزل، وتم الحكم بعدم إدانة جميع المتهمين الـ 13.

وقال القاضي: “نيكولا ساركوزي كان يعلم حدود الإنفاق، كان يعلم أنه لا يجب أن يتجاوزها”.

وتعتبر هذه هي ثاني قضية جنائية تخص ساركوزي. وفي مارس؛ حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، اثنان منها مع وقف التنفيذ، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، ثم استأنف الرجل البالغ من العمر 66 عامًا ضد الإدانة.

بدأ التحقيق الجنائي في ما أطلق عليه اسم “قضية بيجماليون” لأول مرة في مارس 2014 ، حيث اكتشف أن حملته أنفقت أكثر من 54 مليون دولار خلال الحملة باستخدام فواتير مزورة ، وهي أعلى بكثير من الحد البالغ 24 مليون دولار الذي حددته قوانين الانتخابات الفرنسية.

خاض ساركوزي معركة قانونية مطولة في محاولة لمنع المحاكمة من الحدوث ، لكن تم رفض استئنافه في أواخر عام 2018 وفتحت المحاكمة في 20 مايو 2021 ، بعد تأجيلها لمدة شهرين بسبب نقل محامي أحد المتهمين إلى المستشفى بسبب كوفيد 19.

كان السقف القانوني لأموال الحملة حقيقة معروفة داخل فريق حملة ساركوزي. قال غيوم لامبرت ، مدير حملة ساركوزي لعام 2012 ، في مقابلة مع تلفزيون فرانس 2 في وقت سابق هذا ، في 7 مارس 2012 ، تلقوا أول مذكرة لهم من محاسبهم يحذرونهم من زيادة تكلفة الحملة بسرعة.

وقال لامبرت إنه أبلغ ساركوزي بشأن المذكرة وأشار إليه بضرورة خفض الإنفاق على الحملة، بينما أكد ساركوزي أنه لا علم له بالإنفاق الزائد.

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