واشنطن وموسكو تبدآن جولة محادثاتٍ جديدةً في جنيف

أجرى دبلوماسيون روس وأمريكيون محادثات خلف أبواب مغلقة في جنيف، اليوم الخميس، في أحدث جولة من المناقشات بين أكبر قوتيْن نوويتيْن في العالم، عقب قمة في يونيو بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المتوقّع أن يجتمع ويندي شيرمان، الرجل الثاني في وزارة الخارجية الأمريكية، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم.

وقال عضو في بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة إن المحادثات بدأت حوالي الساعة 10:00 صباحاً.

وكانت مديرة نزع السلاح بوزارة الخارجية، بوني جينكينز، قد قالت، في وقت سابق، إن واشنطن تأمل في ظهور “خطوات ملموسة” من المحادثات في جنيف.

إلى جانب نزع السلاح؛ من المتوقّع أن يناقش الجانبان التقنيات الجديدة والفضاء والذكاء الاصطناعي ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السويسرية “ATS”.

وعقدت محادثات الخميس في مقر بعثة روسيا في الأمم المتحدة، بعد أن استضاف الأمريكيون الجولة الأخيرة في أواخر يوليو.

وأشارت الوكالة إلى أن قضية الحدّ من التسلح كانت على رأس جدول الأعمال في تلك المحادثات.

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