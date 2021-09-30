بويصير: الليبيون أساتذة في اجترار الماضي ويعيشون في متحف

زعم محمد بويصير، الأمريكي الليبي المقيم في تكساس الأمريكية، والذي يقدم نفسه بوصفه «محلل سياسي»، أن الليبيين أساتذة في اجترار الماضي، واصفا إياهم بانهم يعيشون في متحف، على حد قوله.

وقال بويصير في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “العرب بصفة عامه عشاق الماضي، يتمترسون فيه يتغنون به ويبحثون عن عظمتهم فيه، بينما العالم مشغول بالحاضر والمستقبل، والليبيون أساتذة في اجترار الماضي”، بحسب وصفه.

وأضاف “تفتح وسائط التواصل الاجتماعي تجدها مزدحمة بالماضي وكأنها تنتمي إلى ذلك العصر، صحيح أنها تعيد للأذهان عذابات الاحتلال، ولكن شعوب أخرى عانت أكثر منا ألف مرة، لا تنسوا أن العالم فقد 50 مليون قتيل في الحرب الثانية، ولكن تلك الشعوب انتقلت رغم ذلك باهتمامها وتركيزها إلى الحاضر والمستقبل”، بحسب تعبيره. وتابع “افهموا أنكم لا تعيشون في متحف ولكن في حياة لها تحدياتها من صحة وتعليم وفرص عمل، وأجيالكم الحاضرة والقادمة تحتاج إلى تركيزكم واهتمامكم وجهدكم لتوفير فرص «الحياة الكريمة» لها”، على حد وصفه.