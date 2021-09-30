الصحة العالمية ترصد تأخر أفريقيا في تطعيمات كورونا

أفادت منظمة الصحة العالمية والمجلس الدولي للممرضين والممرضات -الخميس- أن 15 دولة أفريقية فقط من أصل 54 دولة في القارة وصلت نسبة من تلقوا لقاحات الوقاية من كورونا فيها بالكامل إلى 10% من السكان بينما لا يزال العديد من العاملين في قطاع الصحة الأكثر عرضة للمرض في خطر.

ونقلت وكالة رويترز عن الجهتين دعوتهما إلى تسريع وتيرة توزيع ومنح اللقاحات لمن هم أكثر عرضة للخطر في القارة في ظل ما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه “غموض في خطط إيصال اللقاحات” و”اختناقات” في توزيعها في أفريقيا.

كما دعت المنظمة إلى تطعيم 10% على الأقل من العاملين في القطاع الصحي في كل دولة في موعد نهائي حل اليوم الخميس 30 سبتمبر وهو هدف قالت المنظمة إنه تحقق فيما يقرب من 90 % من الدول مرتفعة الدخل.

وذكر مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي في برازافيل أن نصف الدول الأفريقية التي وصلتها لقاحات للوقاية من فيروس كورونا، وعددها 52 دولة، طعمت بالكامل 2% أو أقل من عدد سكانها.

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