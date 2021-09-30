الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر: أفغانستان تواجه انهيارًا وشيكًا بالخدمات الصحية

الهلال والصليب الأحمر

حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر من أن أفغانستان تواجه انهيارا وشيكا في الخدمات الصحية وانتشار الجوع اذا لم تتدفق المساعدات والأموال إلى البلاد في غضون أسابيع.

وأضاف الاتحاد – في بيان له اليوم الخميس بجنيف، أن النقص الحاد فى الغذاء الناجم عن الجفاف الشديد ونقص النقد والنزوح ووباء كورونا أدى إلى وجود حوالى 18 مليون أفغانى فى حاجة ماسة الى المساعدة الإنسانية.

وأعرب الاتحاد الدولي على لسان الكسندر ماتيو المدير الإقليمى للمنظمة الأممية لاسيا والمحيط الهادئ عن القلق البالغ من وضع الخدمات الصحية فى البلاد وقال إن قطع التمويل الصحى فى جميع أنحاء البلاد أدى الى زيادة الطلب على فرق الهلال الأحمر وشدد على أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات دولية عاجلة لدعم الملايين من الأفغان بضروريات الحياة خاصة أن الشتاء القارس الذى يلوح فى الأفق فى أفغانستان يهدد بمزيد من البؤس والمصاعب.

وناشدت المنظمة المجتمع الدولي الحصول وبشكل عاجل على أكثر من 36 مليون فرنك سويسرى لدعم الهلال الأحمر الأفغانى لتقديم مساعدات الإغاثة والإنعاش فى حالات الطوارئ إلى 560 ألف شخص فى 16 مقاطعة أفغانية هى الأكثر تضررا من الجفاف الشديد والنزوح خاصة أن الهلال الأحمر الأفغانى له تاريخ طويل فى مساعدة الأشخاص الذين يعيشون فى مناطق لا تستطيع الوكالات الأخرى الوصول إليها .