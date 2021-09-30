أميركا تزود مصر بـ 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر للوقاية من كورونا

أفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها -الخميس- أن مصر تسلمت 1.6 مليون جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر، على شكل منحة من الولايات المتحدة الأميركية، في إطار مبادرة كوفاكس.

وتمثل الشحنة الأميركية الدفعة الأولى من 5 ملايين جرعة من لقاح فايزر، فيما تسرع مصر، ذات المئة وعشرين مليون نسمة، من وتيرة استلام شحنات اللقاحات، حيث تلقت بالفعل شحنات لقاحات من إنتاج أسترازينيكا وسينوفارم وسبوتنيك وجونسون اند جونسون إضافة إلى سينوفاك الذي ينتج محليا.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزارة الصحة المصرية قولها إن ألمانيا قدمت لمصر في الإجمال 2.3 مليون جرعة لقاح على مدى يومين الأسبوع الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا