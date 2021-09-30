تحشيد على حدود طاجكستان مع أفغانستان وحث روسي على التهدئة

قالت وزارة الخارجية في موسكو -الخميس- إن روسيا حثت طاجيكستان وأفغانستان على حل أي نزاع بأسلوب يقبله الطرفان وقالت إنها علمت بأنباء عن إرسال الجانبين قوات إلى منطقة الحدود بينهما- وفقاً لما نقلت وكالة تاس للأنباء .

ونقلت تاس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف قوله “نتابع بقلق ما تشهده العلاقات الطاجيكية الأفغانية من زيادة في حدة التوتر وسط تبادل التصريحات القوية من قيادة البلدين”.

وأضاف زايتسيف أنه وفقا لمعلومات خاصة بطالبان فقد تم نشر عشرات الآلاف من مقاتلي القوات الخاصة الأفغانية في مقاطعة طخار شمال شرق أفغانستان والمتاخمة لطاجيكستان.

ويذكر أن “إمام علي رحمان” رئيس طاجيكستان قد رفض الاعتراف بحكومة طالبان في كابول وانتقد ما وصفه بانتهاكات لحقوق الإنسان في حصار طالبان لإقليم بنجشير حيث نظمت قوى المعارضة مسيرات احتجاجية.

كما حذرت طالبان من جانبها طاجيكستان من التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان.. مع الإشارة إلى أن من ربع سكان أفغانستان من أصل طاجيكي لكن أعضاء طالبان ينتمون في الأغلب إلى الباشتون، أكبر مجموعة عرقية بالبلاد.

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