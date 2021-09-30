السفير ياسر سرور يناقش سبل تعزيز العلاقات مع رئيس البرلمان البوسني|صور

اجتماع السفير ياسر سرور مع رئيس البرلمان البوسني

التقى السفير ياسر سرور سفير مصر فى البوسنة والهرسك، الدكتور دينيس زيزديك رئيس مجلس النواب البوسني.

حيث أكد الطرفان على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأعرب رئيس مجلس النواب البوسني عن سعادته بلقاء الممستشار د. حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، مشيرا إلي أن اللقاء تناول العديد من موضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية.

وسلم السفير سرور نسخة من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مستعرضاً ملامح الإعداد لها والمحاور التى اعتمدت عليها، مبرزا أن إطلاق تلك الإستراتيجية تحت رعاية الرئيس السيسي تؤكد علي الاهتمام بتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، مبرزاً أنها تُشكل خطوة جديدة تخطوها مصر نحو الجمهورية الجديدة بترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق والواجبات وتبني على ما تم اتخاذه بالفعل من خطوات من أجل تحقيق حقوق الإنسان.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن شكره لموافاته بتلك الإستراتيجية مؤكدا ضرورة تبادل الخبرات واستخلاص الدروس المستفادة وتكاتف الجهود من أجل مواجهة التحديات المشتركة والبناء والتطوير.

تناول اللقاء أيضا سبل تعزيز العلاقات البرلمانية حيث تم التوافق على أهمية النظر في تعزيز التواصل بين اللجان البرلمانية المختلفة مثل: لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة التجارة الخارجية والجمارك، ولجنة المساواة بين الجنسين في ضوء أن هناك تحديات كثيرة يجب تكتاف الجهود لمواجهتها على المستويين التشريعي والتنفيذي في تلك المجالات.

استعرض رئيس مجلس النواب الفرص الإستثمارية الكبيرة في عدة مجالات وفي بلاده، لافتا إلي ترحيبهم بالاستثمارات المصرية.

فيما أشار السفير ياسر سرور إلى أن هناك أكثر من 30 شركة مصرية قد تواصلت مع الجانب البوسني من خلال السفارة المصرية خلال الشهرين الماضيين اتصالاً بمشروعات الطاقة الشمسية نظرا لما لدى مصر من خبرات كبيرة في هذا المجال مبرزا مشروع الطاقة الشمسية.

واتصالاً بالجوانب الاقتصادية أشار سفير مصر إلى الاستعدادات الجارية لعقد الجولة الثانية من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وفيما يتعلق بمجال الصحة ومواجهة انتشار فيروس كورونا تناولت المساعي المصرية لتحويل شركة “فاكسيرا” إلى مركز عالمي لتصنيع اللقاحات حيث أكد رئيس مجلس النواب البوسني على أن التعاون العلمي والبحثي أصبح ضرورة في ضوء ما أفرزه انتشار فيروس كورونا من تحديات وأن العالم في حاجة للتنسيق الجاد والفعال لمواجهة الأمراض الوبائية.