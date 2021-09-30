إثيوبيا تمهل سبعة مسؤولين في الأمم المتحدة 72 ساعة لمغادرة البلاد

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في إثيوبيا، اليوم الخميس، عن طردها سبعة مسؤولين كبار في الأمم المتحدة، وذلك على خلفية تحميل أحد مسؤولي المنظمة الدولية المسؤولية للحكومة الإثيوبية قبل يومين عن عدم وصول المساعدات إلى إقليم “تيغراي” شمال البلاد، متهماً الحكومة بمنع وصول تلك المساعدات.

وأمهلت الوزارة المسؤولين السبعة مدة 72 ساعة لمغادرة البلاد، متهمة إياهم “بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد”.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة “ستيفاني تريمبلي”، أن الأمين العام للمنظمة الدولية “أنطونيو غوتيريش” مصدوم من هذه الخطوة، وأكدت أنها على تواصل مع المسؤولين في إثيوبيا سعياً لإعادة النظر في القرار والسماح للمسؤولين بإكمال عملهم في إثيوبيا.

ويشهد إقليم “تيغراي” حرباً أهلية منذ نوفمبر الماضي، وسط اتهامات للحكومة بانحيازها للقوات الاتحادية في الإقليم في وجه الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

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