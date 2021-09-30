المنقوش تدعو نظيرها السعودي للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي سيُعقد في طرابلس

الرياض 30 سبتمبر 2021م (وال)- التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش” اليوم الخميس، نظيرها السعودي الأمير “فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود”.

واستعرضت “المنقوش” خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض، مضامين مبادرة استقرار ليبيا؛ كأول مبادرة ليبية خالصة تُطلقها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا بجوانبها السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، وعزم ليبيا رئاسة وتنظيم مؤتمر دولي نهاية شهر أكتوبر القادم، للبدء الفعلي في تنفيذ بنودها، استنادًا على مخرجات مؤتمري برلين 1 و2 وقرارات مجلس الأمن 2570 – 2571.

وقدمت الوزيرة؛ دعوة لنظيرها السعودي للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي، تأكيدًا للمكانة الرائدة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية على المستويين الإقليمي والدولي، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

من جانبه، عبّر وزير خارجية السعودية عن دعم بلاده الكامل لكل ما يهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، معبرًا في الوقت ذاته عن دعمه لمبادرة استقرار ليبيا، باعتبارها مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا، ويحقق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والبناء.

وتناول اللقاء؛ التأكيد على أهمية تنسيق المواقف اتجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطرق كذلك إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات المشتركة المُبرمة سابقًا بين البلدين، وتعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة.

وأكد الوزير السعودي في ختام اللقاء؛ دعم بلاده الكامل لكل الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، واستعداد الرياض لتقديم الدعم اللازم، ومساندة جهود الليبيين نحو الاستقرار والتنمية. (وال)

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