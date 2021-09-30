دعوة أممية لاجتماع اللجنة السورية لصياغة الدستور

أعلن المبعوث الأممي الخاص لسوريا “غير بيدرسون” عن توجيه دعوات للاجتماع السادس للجنة صياغة الدستور الجديد لسوريا في أكتوبر.

ويأتي إعلان “بيدرسون” بعد فشل الاجتماعات الخمسة السابقة في تحقيق توافق بين ممثلي النظام السوري وممثلي المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، مؤكداً أنه سيجتمع بالأطراف الثلاثة بشكل منفصل في اليوم السابق للاجتماع للتحضير للجلسة.

يُذكر أن لجنة صياغة الدستور قد تم تشكيلها عام 2019، بناء على مقررات مؤتمر روسيا للسلام في سوريا، سعياً لصياغة دستور جديد من شأنه أن ينهي الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.

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