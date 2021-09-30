إثيوبيا تطرد 7 من مسئولي الأمم المتحدة البارزين

إقليم تيجراي الإثيوبي – أرشيفية

طلبت وزارة الخارجية الإثيوبية من سبعة أفراد رفيعي المستوى من طاقم الأمم المتحدة مغادرة البلاد خلال 72 ساعة بناء على مزاعم بالتدخل في الشئون الداخلية للدولة الواقعة في القرن الإفريقي.

يأتي القرار بعد خطوة مماثلة الشهر الماضي، عندما قالت منظمة أطباء بلا حدود، وهي إحدى المنظمات الخيرية الدولية التي تقدم الرعاية الصحية للأشخاص في مناطق الصراع، إن الحكومة طلبت منها وقف عملياتها.

وتلقى المجلس النرويجي للاجئين الذي يقدم المساعدة لنحو 600 ألف شخص في ست مناطق عبر إثيوبيا، أوامر مشابهة.