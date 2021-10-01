القوات اليمنية تعرقل تحركات الحوثيين جنوب الحديدة غربي البلاد

القوات اليمنية

أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الخميس، بأن القوات اليمنية أفشلت تحركات وتعزيزات جماعة الحوثي وكبدتها خسائر بشرية ومادية جنوب الحديدة غربي اليمن.

ونقلت قناة «اليمن» الإخبارية عن مصدر عسكري في القوات المشتركة القول إن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات ومحاولات استحداث تحصينات لجماعة الحوثي في جبهة الدريهمي والتعامل معها.

وأكد المصدر مقتل وإصابة عدد من عناصر الحوثي وتدمير أسلحة وإجبار باقي العناصر على الفرار.

وأضاف أن القوات المشتركة حققت في مديرية بيت الفقيه إصابات مباشرة بالسلاح المناسب في تعزيزات لحوثيين قادمة من مزارع الحسينية إلى أوكارها المتمركزة شرق منطقة الجاح.

ولفت المصدر إلى أن الوحدات المرابطة لتأمين حياة المواطنين في منطقة الجاح الإستراتيجية والمعروفة بكثافة مزارع النخيل عززت سيطرتها التامة على خطوط التماس.