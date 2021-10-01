الصراعات والتغيرات المناخية والصدمات الاقتصادية أسباب رئيسية.. 820 مليون جائع حول العالم

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ديفيد بيزلى: 41 مليوناً فى 43 دولة يتأرجحون على حافة المجاعة ويحتاجون إلى 6 مليارات دولار لإنقاذهم

برنامج الأغذية العالمى ينظم أكبر عملية له يستهدف الوصول إلى 139 مليون شخص وتزويدهم بالغذاء المنقذ للحياة

الارتفاع الحاد فى أسعار الأغذية وانخفاض قيمة العملة فى العديد من الدول أديا إلى انعدام الأمن الغذائى

قد تعتقد أن المجاعات أصبحت شيئا من الماضي، لكن يوجد حاليا أكثر من 820 مليون شخص يعانون من الجوع حول العالم، ويتزايد خطر المجاعة فى مناطق الصراعات بشكل خاص، وبسبب وباء كوفيد – 19 وتغير المناخ بشكل عام، من المتوقع أن يرتفع نسبة الجوعى بشكل حاد فى معظم مناطق العالم من الشرق الأوسط إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ويكشف التحليل الأخير الذى أجراه برنامج الأغذية العالمى أن هناك 41 مليون شخص، فى 43 دولة «يتأرجحون على حافة المجاعة»، ويحتاجون إلى 6 مليارات دولار لإنقاذهم من الجوع.

يقول ديفيد بيزلى، رئيس برنامج الأغذية العالمى: «أشعر بالحزن الشديد لما واجهناه فى عام 2021، لدينا الآن 4 دول توجد فيها ظروف تشبه المجاعة»، ووصف الوضع بأنه “مأساوى فقط” لأن “هؤلاء أناس حقيقيون بأسماء حقيقية”، حيث ارتفع عدد الجياع حول العالم بسبب الصراعات وتغيرات المناخ والصدمات الاقتصادية. ومع ذلك، فقد أدى الارتفاع الحاد فى أسعار الأغذية الأساسية إلى تفاقم الوضع، إضافة إلى أن انخفاض قيمة العملة الذى مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائى فى دول مثل لبنان ونيجيريا والسودان وفنزويلا وزيمبابوى، وهذا العام نظم برنامج الأغذية العالمى أكبر عملية له على الإطلاق. ويستهدف 139 مليون شخص وتزويدهم بالغذاء المنقذ للحياة والمساعدات الغذائية.

المحرك الأكبر

تظل الصراعات المحرك الأكبر للمجاعات. وتميل المجاعات إلى الحدوث فى المناطق التى يكون الوصول فيها مقيدا، وهو عامل مشترك فى مناطق الصراع. كما أن عدم المساواة عامل حاسم، حيث يجعل الدخل المنخفض الغذاء الميسور التكلفة بعيدا عن متناول الملايين.

فقد حذرت وكالات الأمم المتحدة من نقص الغذاء فى أفغانستان دون تقديم مساعدات عاجلة، حيث ظهر أن إمدادات الإسعافات الأولية، بما فى ذلك المعدات الجراحية ومستلزمات سوء التغذية الحاد، عالقة بسبب القيود فى مطار كابول. وقالت منظمة الصحة العالمية إن إغلاق المطار أمام الرحلات التجارية أدى إلى تعطيل عمليات التسليم الرئيسية.

فى حين أوضح سليمان كين سيساى، مدير منظمة العمل ضد الجوع فى الصومال، أنها قصة أجيال من التهجير المتعمد للمدنيين وتدمير سبل العيش واحتلال الأراضى، بالإضافة إلى الصدمات المناخية مثل الفيضانات غير المسبوقة وأوبئة الجراد وكوفيد – 19، والقضاء على البنية التحتية الاجتماعية الضعيفة بالفعل.

وقال هونجبو: إن الوباء أكد أهمية الاستثمار فى المناطق الريفية التى عانت من أسوأ آثار الفقر وأزمة المناخ، بالإضافة إلى الصراعات التى يمكن أن يغذيها الجوع وتسببه.

وقال: إن صغار المزارعين هم أكثر موردى الغذاء موثوقية، ويجب أن يتلقوا مزيدا من الاستثمار للوصول إلى الهدف العالمى المتمثل فى القضاء على الجوع بحلول عام 2030. بل إن تحقيق هذا الهدف أبعد مما كان يعتقد سابقا نتيجة للوباء.

وقال إن التحول المتزايد نحو إنتاج الغذاء المحلى فى بعض البلدان الإفريقية أمر مشجع. وقال: “فى أفقر بلدان العالم، تتمتع الزراعة بالقدرة على أن تصبح قطاعا مزدهرا وناجحا يغذى مجتمعاتها ويخلق فرص العمل ويوفر الفوائد الاقتصادية والمعيشية، قطاعا مرنا يمكنه إدارة المخاطر المناخية بنجاح فى الحاضر والمستقبل”.

وقال جان ميشيل جراند، مدير منظمة العمل ضد الجوع فى المملكة المتحدة: “ترتفع مستويات الجوع فى العالم كل عام . هل علينا الانتظار حتى تنتشر المجاعات؟ لأن هذه نتيجة حتمية إذا استمررنا فى إساءة التعامل مع هذه المشكلة ونقص تمويلها”.

التغيرات المناخية

على الرغم من الجهود المتزايدة للقضاء على الجوع بحلول عام 2030، فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع المزمن منذ عام 2015. ويبلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون فى الجوع الآن 821 مليون شخص، وهو ما يعادل واحدا من كل تسعة أشخاص تقريبا. أحد المذنبين الرئيسيين هو تغير المناخ. وعندما نفكر فى تغير المناخ، فإنه يجلب لك صور ذوبان القمم الجليدية والأراضى القاحلة. ولا يجوز لنا ربطه بالجوع فى العالم.

ومع زيادة الاحتباس الحرارى، تصبح مستويات الجوع أكثر انتشارا. المجتمعات الضعيفة هى الأكثر عرضة للمعاناة من آثار تغير المناخ. إنهم يفتقرون إلى الموارد والمهارات المناسبة للتكيف وإيجاد حلول لآثاره المتغيرة باستمرار. علاوة على ذلك، مع تراكم آثار تغير المناخ، فإنها تتسبب فى قضايا راسخة تسهم فى الجوع المزمن وستتطلب جهودا متواصلة لعكس مسارها. مثل الجوع المزمن، فإن تغير المناخ معقد ومتعدد الأوجه وله آثار عديدة. إنه يخلق حالة من عدم اليقين بشأن الشكل الذى سيبدو عليه المستقبل. هذا يجعل من الصعب التخطيط والاستجابة للتغيرات البيئية.

ويكشف أحدث تقرير سنوى للأمم المتحدة، أن انتشار وعدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية أعلى فى البلدان المعرضة بشدة لظواهر المناخ المتطرفة. وهذه البلدان هى التى يعتمد فيها غالبية السكان على النظم الزراعية التى تعتمد على هطول الأمطار ودرجات الحرارة المثلى باستمرار، مثل دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية.



وليس من المستغرب أن ترتفع درجات الحرارة، فقد كانت درجة حرارة سطح الأرض العالمية فى عام 2018 رابع أعلى ارتفاع فى درجة حرارة منذ عام 1880، وهذا له تأثير مباشر على زراعة المحاصيل، كل محصول لديه درجة حرارة مثالية للنمو. إذا تجاوزت درجات الحرارة المرتفعة درجة الحرارة المثلى فإن محصول هذا المحصول سينخفض مما يؤدى إلى انخفاض فى الغذاء المتاح. علاوة على ذلك، يحتفظ الهواء الأكثر دفئا بمزيد من الرطوبة، ويمكن أن يجعل هطول الأمطار أكثر كثافة. ويمكن أن يؤدى هذا إلى إتلاف المحاصيل بشكل مباشر مما يؤدى إلى انخفاض الغلة.

كما أن التنبؤ بأنماط هطول الأمطار أصعب بكثير من التنبؤ بدرجة الحرارة. وعدم القدرة على التنبؤ بأنماط هطول الأمطار فى السنوات المقبلة هو ما يجعل من الصعب اكتشاف الأنماط وتعديل الأنماط الزراعية وفقا لذلك. على عكس ارتفاع درجات الحرارة، فإن آثار تغير المناخ على هطول الأمطار ستعتمد على البلد. يتوقع العلماء أن هطول الأمطار سيصبح أكثر حدة بناء على الأنماط الحالية، لذلك ستصبح المناطق الرطبة بالفعل أكثر رطوبة، وستصبح المناطق الجافة فى المناطق شبه الاستوائية أكثر جفافا. ومع ارتفاع درجات الحرارة مما يزيد من مستوى هطول الأمطار، من المحتمل أن يشهد المناخ الأكثر دفئا هطول أمطار غزيرة، لكن هذا سيحدث فى ظواهر مناخية أقل تواترا وأكثر كثافة. وقد يؤدى ذلك إلى المزيد من الفيضانات ونوبات الجفاف الأطول وكلاهما له القدرة على إتلاف المزارع.

يذكر أن الأمم المتحدة حددت الأحداث المناخية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات وموجات الحر على أنها عوامل رئيسية فى التسبب فى ارتفاع مستويات الجوع. ومن الصعب التنبؤ بأنماط الطقس فى مناطق مختلفة. وإذا كانت البلدان المتقدمة أكثر استعدادا للاستجابة لأزمة الطقس، فإن الكارثة الطبيعية تشكل عبئا كبيرا على البلدان النامية التى قد لا تمتلك الموارد والتمويل المناسبين للاستجابة للأضرار. وتؤثر الاستجابة لأزمة الطقس على الموارد التى ربما كانت العائلات والمجتمعات تبنيها للمساعدة فى انتشال أنفسهم من الجوع.