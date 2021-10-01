مرشح للرئاسة في تشيلي يقترح سحب جميع مدخرات المعاشات التقاعدية

تشيلي

اقترح مرشح الائتلاف الحكومي للرئاسة في تشيلي، سيباستيان سيشيل، سحب جميع مدخرات المعاشات التقاعدية حال موافقة الكونجرس على سحب رابع، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ونقلت بلومبرج عن سيشيل قوله في مقطع فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن سحب 100٪ من المدخرات هو السبيل الوحيد المتبقي إذا تمت الموافقة على السحب الرابع، لأنه من غير المسؤولية أن يقوم من لا يستطيعون تمويل برنامجهم الحكومي مثل جابرييل بوريك، أو أولئك الذين يريدون مصادرة أموالنا، بالسعي لنهب مدخرات معاشاتنا التقاعدية”.

يشار إلى أن مجلس النواب في تشيلي وافق على السحب الرابع للأموال الثلاثاء الماضي، وأن مجلس الشيوخ سيبدأ في مناقشة مشروع القانون الأسبوع المقبل.