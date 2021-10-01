الكويت: 50 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 411655 في حين تم تسجيل حالة وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 2449.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض “مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها”.

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 11 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 46 حالة شفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 408545 حالة.