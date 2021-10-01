إصابات فيروس كورونا في أمريكا تتجاوز 43 مليونا

التلقيح ضد كورونا في أمريكا

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 3ر0% مقارنة بنفس الوقت أمس لتصبح 4ر43 مليون إصابة حتى الساعة 14:46 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغة 3ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة بواقع 72ر4 مليون إصابة، بزيادة 2ر0%عن اليوم السابق.

وشهدت ولاية ويست فيرجينيا زيادة بنسبة 5ر1% في عدد حالات الإصابة مقارنة بيوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 240 ألفا و459.

وسجلت تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، بعد تسجيل 378 وفاة.