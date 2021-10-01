اشتباكات وألعاب نارية واعتقالات.. شغب بين جماهير مرسيليا وجالاتاسراي وفاتح تريم يتدخل

شغب جالاتاسراي ومرسيليا

شهدت مباراة أوليمبيك مرسيليا الفرنسي وجالاتاسراي التركي، أعمال شغب جماهيرية في نهاية شوطها الأول.

جالاتاسراي يحل ضيفا على مرسيليا في ملعب فيلدروم بالجولة الثانية من منافسات الدوري الأوروبي.

ويتواجد المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالاتاسراي، وكان شاهدا على أعمال عنف تسببت في إيقاف المباراة.

الشغب بدأ في الدقيقة 38 عندما بدأت جماهير الفريقين في الاحتكاك وتبادل إلقاء الألعاب النارية صوب المدرجات.

🚨 The #UEL match between #Marseille and #Galatasaray was stopped following some incidents between the Turkish and French supporters. 😳pic.twitter.com/wrKgmq5GIP — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) September 30, 2021

ليوقف الحكم البولندي بافل راكوفسكي المباراة، بينما توجّه فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتاسراي وتحدث لجماهيره محاولا تهدئتهم.

بعدها تبعه القائد فيرناندو موسليرا الذي توجه لمدرجات جالاتاسراي بدوره محاولا احتواء الجماهير.

وبعد توقف لعدة دقائق تم استئناف المباراة، مع احتساب 8 دقائق وقت بدل الضائع، ليتم استكمال المباراة بشكل طبيعي.

وذكر “راديو مونت كارلو” الفرنسية أن الشرطة الفرنسية اعتقلت بالفعل 5 أفراد ممن تسببوا في أعمال الشغب، وأنها تعمل على التعرف على بقية المتورطين.