الجزائر تسجل 161 إصابة جديدة بكورونا و16 ولاية بدون إصابات

كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الخميس، تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 حالات وفاة، فيما تماثل 114 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة – في بيان الخميس – أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 203 آلاف و359 حالة من بينها 161 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 139 ألفا و309 أشخاص.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٥ آلاف و٨١٢ حالة ، فيما يتواجد حاليا ١٥ مريضا في العناية المركزة.

وأشارت إلى أن ١٦ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت ٢٨ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، و٤ ولايات أخرى سجلت 10 حالات فما فوق.

وأوصت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب كورونا من الساعة الحادية عشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا في اليوم التالي في العديد من الولايات الجزائرية من بينها الجزائر العاصمة.