وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيرته الليبية دعم الجهود الدولية لإرساء السلام بليبيا

وزير خارجية السعودية مع نظيرته الليبية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس الخميس، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش أهمية دعم جميع السبل والجهود الدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا والمضي قدماً نحو مزيد من التنمية والازدهار.

واستعرض الجانبان – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس” – أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.