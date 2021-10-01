الجيش الإيراني يُجري مناورات قرب الحدود المتوترة مع أذربيجان

نبه الجيش الإيراني جيرانه إلى أنه على وشك إجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من حدوده الشمالية الغربية، وسط توترات طويلة الأمد مع أذربيجان.

وقال قائد القوات البرية للجيش الإيراني، الجنرال كيومارس حيدري، إن التدريبات ستختبر الأسلحة وتقيم الجاهزية القتالية للقوات وتثبت القدرات العسكرية للبلاد، وستشمل طائرات دون طيار ومروحيات هجومية ودبابات ومدفعية.

ولم يحدد تقرير وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية، المنطقة التي ستغطيها التدريبات على وجه الدقة. لكن التدريبات ، التي تبدأ يوم الجمعة ، ستضع القوات الإيرانية وأسلحتها بالقرب من الحدود المتوترة مع أذربيجان، وهو احتمال أثار بالفعل القلق في الدولة السوفيتية السابقة المطلة على بحر قزوين.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قال الرئيس الأذري إلهام علييف في مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية الحكومية إنه شعر بالصدمة جراء التدريبات المخطط لها.

وأضاف: يمكن لكل دولة تنفيذ أي مناورات عسكرية على أراضيها. إنه حقهم السيادي، لكن لماذا الآن ولماذا على حدودنا؟ ” هذه هي المرة الأولى منذ سقوط الاتحاد السوفياتي التي تعتزم إيران تنظيم مثل هذا الاستعراض للقوة بالقرب من حدودها.

وأشار المراقبون إلى أنه لطالما كانت إيران متشككة تجاه أذربيجان بشأن علاقاتها مع الغرب وتعاونها العسكري العميق مع إسرائيل.

عززت أذربيجان وإسرائيل تحالفهما العسكري في الأشهر الأخيرة، حيث ساعدت الطائرات دون طيار عالية التقنية التي زودتها بها إسرائيل في قلب الصراع بين أذربيجان وأرمينيا حول منطقة ناغورنو كاراباخ لصالح باكو، العام الماضي.

ولفتت وزارة الخارجية الإيرانية إلى وجود صلة مباشرة بين التدريبات العسكرية للبلاد وعلاقات أذربيجان بإسرائيل، في تصريحات في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قوله: “من الواضح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتسامح مع وجود النظام الصهيوني ولو بشكل ظاهري بالقرب من حدودها، وفي هذا الصدد ستتخذ أي إجراء تراه ضرورياً لأمنها القومي”.

أدت التوترات مع أذربيجان أيضًا إلى تعقيد ممر حدودي حيوي تستخدمه الشاحنات لنقل الوقود والبضائع الأخرى من إيران إلى أرمينيا.

احتجزت السلطات الأذرية سائقي شاحنات إيرانيين في الأسابيع الأخيرة لمحاولتهما السير على الطريق؛ مما أثار غضب إيران.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا